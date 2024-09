Der TSV Hartberg hat das Mittelfeld-Duo Julian Halwachs (21) und Christoph Urdl (25) verliehen.

Beide Akteure werden bis Saisonende leihweise für den ASK Voitsberg in der 2. Liga.

Halwachs kam in der Vorsaison zu 22 Einsätzen für Hartberg, Urdl stand in der Saison 2023/2024 elf Mal am Platz und absolvierte in der laufenden Saison zwei Kurzeinsätze.

(Red. / TSV Hartberg)

Bild: GEPA