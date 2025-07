Hartberg verpflichtet Innenverteidiger Spendlhofer

Der TSV Hartberg hat die Verpflichtung von Lukas Spendlhofer bekannt gegeben. Der 32-jährige Innenverteidiger unterschreibt einen Einjahresvertrag mit Option auf Verlängerung.

Der 1,87m große Abwehrspieler kommt vom polnischen Zweitligisten Bruk-Bet Termalica Nieciecza.

Spendlhofer wechselte 2011 ins Ausland zu Inter Mailand, wo er nicht nur in der Primavera spielte, sondern auch in der Serie A debütierte. Die erfolgreichste Zeit hatte er beim amtierenden österreichischen Meister SK Sturm Graz. Er absolvierte 184 Spiele für die Steirer und wurde 2018 Cupsieger. Nach Engagements in Italien und Israel wechselte er nach Polen.

Lukas Spendlhofer: „Persönlich freue ich mich riesig, dass ich wieder in Österreich zurück bin, noch dazu beim TSV Hartberg. Ich war früher bei Sturm Graz. Einen steirischen Verein verfolgt man immer mehr als alle anderen. Ich habe auch ehemalige Weggefährten und einige Freunde in der Mannschaft hier in Hartberg, darauf freue ich mich. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass wir gemeinsam unsere Ziele erreichen.“

Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr: „Die Verpflichtung von Lukas Spendlhofer ist extrem wichtig für uns. Nach den Verletzungen von Paul Komposch und Justin Omoregie bestand zweifelsohne Handlungsbedarf. Lukas ist ein Spieler mit viel Routine und Erfahrung. Er ist definitiv eine Bereicherung und wird uns die nötige Stabilität geben.“

Nicht mehr für den TSV spielen wird Nelson Amadin. Der Vertrag mit dem Niederländer, der es nur auf fünf Einsätze brachte, wurde in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Quelle + Beitragsbild: TSV Hartberg