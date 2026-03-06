Hartberg will gegen Blau-Weiß Meistergruppe sichern

Der Fünfte Hartberg hat gute Karten, so wie schon 2020 und 2024 in die Meistergruppe einzuziehen. Die Steirer benötigen gegen Blau-Weiß Linz nur einen Punkt, selbst eine Niederlage könnte reichen.

TSV Hartberg vs. Blau-Weiß Linz am Sonntag ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – mit Sky X streamen!

„Fakt ist, dass die Ausgangslage super ist. Fakt ist aber auch, dass wir noch einen Schritt gehen müssen. Wir wären schlecht beraten, wenn wir unsere Köpfe auf ein Unentschieden ausrichten. Wir wollen unser Heimspiel gewinnen“, erklärte Trainer Manfred Schmid.

Die Formkurven der Clubs gehen diametral auseinander, alles spricht für Hartberg. Der TSV hat nur eines seiner jüngsten 13 Ligaspiele verloren und würde mit einem vollen Erfolg einen Club-Punkterekord im Grunddurchgang aufstellen. Blau-Weiß hat aus den jüngsten zwölf Spielen nur einen Sieg und ein Remis geholt. Für den Kampf um den Klassenerhalt, der nach der Punkteteilung so richtig los geht, wollen sich die Linzer aber noch einmal Selbstvertrauen holen. „Wir wollen unbedingt punkten und eine starke Leistung zeigen, um mit einem positiven Gefühl in die Qualifikationsrunde zu starten“, sagte Trainer Michael Köllner.

(APA) / Bild: GEPA