Hartberg will gegen WSG EC-Playoff fixieren

Von jeglichen Abstiegssorgen und -Nöten befreit duellieren sich am Samstag (ab 16 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 4 – streame die ADMIRAL Bundesliga mit Sky X) der TSV Hartberg und die WSG Tirol in der Oststeiermark. Während der TSV seine Hausaufgaben in Sachen Klassenerhalt in der ADMIRAL Bundesliga schon länger erledigt hat, können nun auch die Wattener in den letzten beiden Runden befreit aufspielen. Das Team von Trainer Philipp Semlic kann mit einem Auswärtserfolg sogar die kleine Chance auf das Europacup-Play-off aufrecht erhalten.

Hartberg liegt in der Tabelle der Qualifikationsgruppe als Zweiter sechs Zähler vor der WSG, bereits mit einem Remis würde die Mannschaft von Coach Manfred Schmid das EC-Playoff-Duell mit dem LASK fixieren. „Wir sind hier alle froh, tabellarisch in dieser komfortablen Lage zu sein. Völlig unabhängig von der Tabelle wollen wir die gute Form weiter beibehalten und wieder eine gute Partie abliefern“, meinte Schmid, dessen Truppe in den vergangen fünf Ligapartien zwei Siege und drei Remis verzeichnete. Verzichten muss der Trainer gegen die WSG auf den gesperrten Justin Omoregie.

„Nichts schleifen lassen“

Die Gäste aus Tirol haben mit dem 4:1-Auswärtssieg in Klagenfurt vergangene Woche das Bundesliga-Ticket für die kommende Saison gebucht. „Es verändert natürlich die ganze Situation, weil wir mit dem Spiel in Klagenfurt unser Ziel erreicht haben. Mir und der Mannschaft ist es aber sehr wichtig, nichts schleifen zu lassen“, sagte Semlic vor dem Match gegen seinen Ex-Club. „Wir werden da am Limit agieren und unser Bestes machen.“ In Hartberg werden die verletzten Jamie Lawrence und Osarenren Okungbowa fehlen.

Viel zu holen gab es für die WSG in dieser Saison gegen die Oststeirer nicht, zwei Niederlagen und ein Remis stehen zu Buche. Unabhängig vom Ausgang der Partie am Samstag dürfen sich die Fans in der Profertil Arena nach dem Schlusspfiff über Freibier freuen, dass die Hartberger eine Stunde lang kredenzen.

(APA)/Bild: GEPA