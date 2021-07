Hartberg zumindest sechs Wochen ohne verletzten Klem

via

Keine guten Nachrichten für den TSV Hartberg: Der Bundesligist muss für zumindest sechs Wochen auf seinen Linksverteidiger Christian Klem verzichten.

Der 30-jährige Routinier, der erst vor Kurzem Vater wurde, zog sich einen Meniskuseinriss im Knie zu. Er muss am Donnerstag im UKH Graz operiert werden und fehlt der Mannschaft von Neo-Coach Kurt Russ nicht nur zum Cup-Auftakt gegen Bad Gleichenberg am 16. Juli, sondern auch in den ersten Bundesliga-Runden.

Hartberg bestätigte am Mittwoch gegenüber der APA mehrere Medienberichte von der Verletzung des seit zwei Jahren in Hartberg tätigen Grazers. Klem sei schon davor leicht angeschlagen gewesen.

