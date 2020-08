Hartberger Europapokal-Premiere in Polen

Der TSV Hartberg war die Überraschung der letzten Bundesliga-Saison. Nun wissen die Oststeirer auch gegen wen sie ihr erstes Europapokal-Spiel der Vereinsgeschichte bestreiten. Der TSV Hartberg muss auswärts gegen GKS Piast Gliwice (POL) ran. Das ergab die Auslosung am Montag zu Mittag in Nyon. Spieltermin ist der 17. September.

Auslosung für Salzburg und LASK morgen

Die dritte Runde der Europa League-Qualifikation mit dem LASK wird morgen um 13 Uhr ausgelost. Auch Salzburg bekommt morgen um 12 Uhr seinen Gegner im Champions League-Playoff zugelost.

Salzburg trifft im Play-off als gesetztes Team auf einen Sieger der dritten Qualifikationsrunde im Meisterweg. Die unangenehmsten möglichen Gegner sind wohl Young Boys Bern, Roter Stern Belgrad und Maccabi Tel Aviv. An den Israelis waren die Salzburger im Kampf um den Einzug in die Königsklasse 2009 gescheitert, an den Serben 2018. Dazu könnte es für die Bullen auch gegen Ferencvaros Budapest, Molde FK (NOR), FC Midtjylland (DEN), Karabach Agdam (AZE) oder Dinamo Brest (BLR) gehen.

Bild: GEPA