Hartberger Kovacevic: Nicht nur Vereinszukunft ungewiss

Großes Fragezeichen bei der Zukunft von Hartberg-Verteidiger Damjan Kovacevic. Der 21-Jährige hat nur noch bis Sommer Vertrag beim Bundesliga-Klub, Interesse aus dem Ausland gibt es reichlich. Zudem wirbt auch der serbische Verband um den österreichischen U21-Teamspieler.

Kovacevic wechselte im Sommer 2023 aus der Vorarlberg-Jugend zum TSV Hartberg. Der Vertrag des Rechtsverteidigers läuft im Sommer aus, eine Verlängerung hat es bisher nicht gegeben. Einige Klubs aus dem Ausland sind interessiert, unter anderem Hannover 96 und Arminia Bielefeld aus der 2. Deutschen Bundesliga. Aber auch der italienische Zweitligist FC Cesena und Al-Ain aus den Vereinigten Arabischen Emiraten sollen Interesse haben.

Angebot liegt dem 21-Jährigen, der erst in der vergangenen Saison sein Profi-Debüt für die Hartberger feierte, jedoch noch keines vor. In der Oststeiermark zählt Kovacevic in dieser Saison jedenfalls bereits zum Stammpersonal und hat 18 Pflichtspiele bestritten, in denen er drei Assists lieferte.

Kovacevic bald für Serbien?

Anfang September 2025 feierte der Rechtsverteidiger im Freundschaftsspiel gegen Lettland sein Debüt für Österreichs U21-Nationalteam. Im EM-Qualifikationsduell gegen Belgien Mitte November kam Kovacevic zudem zu einem Kurzeinsatz in Rot-Weiß-Rot.

Nun könnte es aber zu einem Verbandswechsel kommen. Der serbische Verband will den 21-Jährigen gerne für die eigene U21-Nationalmannschaft gewinnen. Eine Entscheidung gibt es allerdings auch hier noch nicht.

Bild: GEPA