Hartberg-Gegner Piast Gliwice wartet in der polnischen Meisterschaft weiter auf den ersten Sieg.

Der Zweitrunden-Gegner der Steirer in der Europa-League-Qualifikation am Donnerstag kam am Samstag nicht über ein torloses Remis bei Warta Posen hinaus. Mit nur einem Punkt und noch torlos ist Gliwice nach drei Runden Vorletzter. Hartberg teilte am Samstag beim 1:1 in Altach ebenfalls die Punkte.

(APA)

Beitragsbild: Getty