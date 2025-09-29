Hartbergs Fridrikas erleidet gegen Sturm Schädel-Hirn-Trauma

Hartberg-Stürmer Lukas Fridrikas hat im ADMIRAL-Spiel gegen Sturm Graz am Sonntag ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma erlitten und muss einige Tage pausieren.

Der Angreifer hatte sich die Verletzung im Finish der Partie bei einem Zusammenstoß mit Sturm-Torhüter Oliver Christensen zugezogen. Fridrikas wollte noch aufs Feld zurückkehren, Hartberg-Trainer Manfred Schmid schickte aber Dominik Prokop ins Spiel. Sturm gewann dank eines späten Treffers 1:0.

(APA) / Bild: Imago