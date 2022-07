Hartbergs Lebensversicherung Avdijaj: „Mit den Jahren lernt man viel dazu“

via

via Sky Sport Austria

Nächste Herausforderung nach dem schmerzhaften Auftaktsieg: Der TSV Hartberg bezwang in der ersten Runde den SCR Altach mit 2:1 – Torschütze Donis Avdijaj verletzte sich jedoch in der Schlussphase der Partie. Gegen die WSG Tirol (JETZT LIVE & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) ist das Kollektiv der Oststeirer nun doppelt gefordert.

„Mit den Jahren lernt man auch viel dazu, man reift auch einfach. Ich sehe die Dinge jetzt einfach auch persönlich aus anderen Blickwinkeln“, sagt der TSV-Profi über seinen persönlichen Werdegang nach turbulenten Jahren. Auch im Falle einer längeren Pause sieht er den TSV gut vorbereitet: „Ich glaube, dass ich eine gute Rolle im Verein eingenommen habe, aber, dass wir im Verbund stark genug sind, um Ausfälle zu kompensieren.“

Folgt noch in diesem Sommer der nächste Schritt in Form eines Wechsels? „Im Moment rattert das nicht in meinem Kopf. Wenn man sich dann empfehlen kann für weitere Aufgaben, ist das natürlich ein Lob für sich selbst“, erklärt Avdijaj.

