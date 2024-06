Hartbergs Rotter beendet Profikarriere

Die Fußball-Profikarriere von Thomas Rotter ist zu Ende.

Der 32-jährige Innenverteidiger war in seiner Laufbahn nur bei Bundesligist TSV Hartberg im Einsatz, im Oberhaus kam er 104 Mal zum Zug, vergangene Saison waren es fünf Spiele. Ganz hängt der Routinier seine Schuhe nicht an den Nagel, er wird ab kommender Saison für Hartbergs Amateurteam in der Landesliga aktiv sein. „Ich versuche die Jungs beim Sprung in die Profimannschaft bestmöglich zu unterstützen“, sagte Rotter.

(APA) / Artikelbild: GEPA