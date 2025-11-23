„Harte Entscheidung!“ – Rapid kassiert fragwürdigen Elfmeter gegen GAK

Strittige Entscheidung beim Bundesliga-Match zwischen dem SK Rapid und Schlusslicht GAK (live auf Sky Sport Austria 1 – streame mit Sky X).

In der zweiten Hälfte wurde den Gästen ein fragwürdiger Handelfmeter zugesprochen. Rapid-Verteidiger Nenad Cvetkovic blockte in der 66. Minute einen Torschuss des GAK mit angelegtem Arm. Schiedsrichter Stefan Ebner zeigte auf den Punkt.

Nach einem kurzen VAR-Check kam es zu keinem Eingriff des Video-Schiedsrichter. Laut der Einschätzung des Schiedsrichter-Teams hat Cvetkovic seine Körperfläche mit dem Arm wohl leicht vergrößert bzw. sein Arm war nicht vollständig an den Körper angelegt. Sky-Kommentator Gerfried Pröll sprach während der Übertragung von einer „harten Entscheidung“.

Den fälligen Strafstoß verwandelte GAK-Kapitän Daniel Maderner.

0:1 Daniel Maderner (67./Elfmeter)

(Red.)