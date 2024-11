Harte Regel enthüllt: Flick greift bei Barcelona durch

Hansi Flick krempelt den FC Barcelona nicht nur in fußballerischer Hinsicht um. Genauere Details enthüllte sein Schützling Pedri erst vor kurzem in einer spanischen Sendung.

Flick und Barca – das passt! Dabei wird viel über die fußballerischen Aspekte der Erfolgsgeschichte berichtet, doch auch hinter den Kulissen setzt Flick seine Duftmarke. Jüngst äußerte sich auch der formstarke Pedri zu den Neuerungen unter dem deutschen Trainer.

Flick formte in kürzester Zeit aus einem maroden FC Barcelona, der seit Jahren den eigenen Ansprüchen hinterläuft, eine absolute Spitzenmannschaft. Dass unter dem Ex-Bayern-Coach Lewandowski und Co. wieder zu alter Stärke gefunden haben, ist nicht nur auf den taktischen Ansatz zurückzuführen.

Neuer Strafenkatalog unter Flick

Auch mit Änderungen am mannschaftsinternen Regelwerk setzte Xavis Nachfolger neue Impulse. Mittelfeldstar Pedri gab dazu erst kürzlich genauere Einblicke in die katalanische Kabine: „Wenn ein Spieler unter Xavi zu spät kam, musste er für jede Minute Verspätung eine Strafe von 1000 Euro zahlen, die sich mit jeder weiteren Minute verdoppelt.“, sagte der Youngster in der spanischen Sendung Martínez y Hermanos.

Laut Pedri geht der deutsche Erfolgstrainer dabei sogar noch kompromissloser zu Werke: „Die neue Regel unter Flick ist noch strenger. Wenn ein Spieler zu spät kommt, darf er im nächsten Spiel einfach nicht mehr antreten oder spielen.“, enthüllt der 21-Jährige.

Die Maßnahmen scheinen zu wirken. Barca fegte unlängst den großen Rivalen Real Madrid mit 4:0 vom Rasen und thront damit unangefochten an der Tabellenspitze der spanischen La Liga.

