Hartnäckige Verletzung: Adamu-Debüt für Freiburg verzögert sich

Der SC Freiburg wird noch einige Wochen auf den neu verpflichteten ÖFB-Legionär Junior Adamu verzichten müssen.

Der 22-jährige Angreifer wechselte Anfang Juli von Salzburg zum deutschen Fußball-Bundesligisten, laboriert allerdings seit eineinhalb Monaten an einem Patellaspitzensyndrom am Knie. „Wir hoffen, dass er in ein paar Wochen auf dem Platz stehen kann, in wie vielen Wochen kann ich aber nicht sagen“, sagte Freiburg-Trainer Christian Streich.

Adamu absolvierte diese Woche erstmals Teile des Mannschaftstrainings. „Jetzt geht es aufwärts, aber wir müssen schauen, ob er den Belastungen standhält“, sagte Streich, der dem ÖFB-Legionär auf dem Weg zum Comeback keinen Druck mache. Am Samstag startet Freiburg mit Michael Gregoritsch und Philipp Lienhart auswärts bei Hoffenheim in die neue Bundesliga-Saison – das Match ist morgen LIVE ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 5 zu sehen!

(Red.)

Beitragsbild: Imago.