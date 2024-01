Hasek wird neuer Tschechien-Teamchef

Tschechien nimmt mit Ivan Hasek als Nationaltrainer die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland in Angriff. Hasek folgt auf Jaroslav Silhavy, der den Posten im November räumen musste. Das teilte der tschechische Fußballverband FACR am Donnerstag in Prag mit. Hasek unterschrieb demnach einen Vertrag bis November 2025 mit einer Option auf Verlängerung bis 2026.

Dies sei der Höhepunkt seiner Trainerkarriere, sagte der 60-Jährige. Er werde alles dafür tun, dass die Mannschaft nicht nur bei der diesjährigen EM, sondern auch bei der Qualifikation für die WM 2026 erfolgreich sein werde.

Der frühere Mittelfeldspieler spielte für Vereine wie Sparta Prag und Racing Straßburg, bevor er 1997 Trainer wurde. So war er unter anderem bei Sparta Prag, AS Saint-Étienne in Frankreich und Al-Fujairah SC in den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Von 2021 bis 2022 trainierte Hasek die libanesische Nationalmannschaft.

Die tschechische Verbandsleitung hob insbesondere seine Auslandserfahrung hervor. Haseks Söhne Ivan Hasek junior und Pavel Hasek machten zeitweise ebenfalls im Profi-Fußball Karriere.

(APA) / Bild: Imago