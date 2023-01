Hasenhüttl Kandidat auf Lampard-Nachfolge bei Everton

Kehrt Ralph Hasenhüttl in die Premier League zurück? Wie unsere Kollegen von „Sky Sports“ berichten, wird der frühere Southampton-Coach als Nachfolger von Frank Lampard beim FC Everton gehandelt.

Die Wünschlösung für die Lampard-Nachfolge ist aber weiterhin Ex-Leeds-Trainer Marcelo Bielsa. Hasenhüttl sei aber ein ernsthafter Anwärter auf den Trainerposten, sollte sich ein Deal mit Bielsa als zu schwierig erweisen.

BREAKING: Former Southampton manager Ralph Hasenhüttl is being considered for the vacant Everton manager’s job ✍️🔵 pic.twitter.com/cFy9ZhWPmN

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 24, 2023