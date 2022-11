Hasenhüttl-Nachfolger in Southampton steht fest

Premier-League-Neuling Nathan Jones soll als Nachfolger von Ralph Hasenhüttl den abstiegsgefährdeten englischen Fußball-Erstligisten Southampton vor dem Abstieg retten.

Drei Tage nach der Trennung vom Steirer gaben die „Saints“ die Verpflichtung des 49-jährigen Jones bekannt, den sie von Zweitligist Luton Town abwarben. Jones wurde mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet. Sein Debüt gibt der Waliser am Samstag bei Liverpool (live auf Sky).

