Hasenhüttl-Team überrascht West Ham

Mit einem 3:2 Auswärtssieg kann Southampton mit Trainer Ralph Hasenhüttl gegen West Ham United einen wichtigen Sieg einfahren.

Für Southampton geht das Spiel schon früh in ihre Richtung. In der 8. Minute kann der Norweger Elyounoussi das 1:0 erzielen. Bis zur Pause flacht die Partie etwas ab, doch Antonio kann in der 2. Hälfte schnell zum 1:1 ausgleichen (48.).

Nach einem Foul an Armando Broja verwandelt Ward-Prowse den fälligen Elfmeter zum 2:1 für die Hasenhüttl-Elf. Doch die direkte Antwort folgt sofort. Benrahma trifft nach einem Konter zum 2:2 in der 64. Minute. In der 70. Minute verwandelt Bednarek nach einem Freistoß per Kopf zum 3:2 Siegestreffer.

Bild: Imago