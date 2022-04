Hat Ihnen das Spiel gefallen? – Guardiola: „Machen Sie jetzt Witze?“

via

via Sky Sport Austria

Manchester City hat CL-Rekordsieger Real Madrid in einem atemberaubenden Halbfinal-Hinspiel mit 4:3 besiegt. „Das war ein gutes Spiel. Jeder auf der ganzen Welt hat das wohl gerne gesehen. Wir gehen jetzt mit einem 4:3 nach Madrid und wollen ins Finale„, sagte City-Trainer Pep Guardiola nach dem Spiel im Interview.

„Machen Sie jetzt Witze? Also Sie fragen mich, ob ich Spaß an diesem Spiel hatte! Es gibt wohl keinen auf der Welt, dem dieses Spiel nicht gefallen“, so Guardiola, ob ihm das Spiel gefallen habe.

Pep herzt Alaba im Sky-Interview