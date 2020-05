Hat Salzburg ein französisches Top-Talent im Visier?

via

via Sky Sport Austria

Der FC Red Bull Salzburg soll laut “goal.com” mit Rayane El Khamali einen französischen Nachwuchs-Teamspieler im Visier haben.

Derzeit spielt der 18-jährige Mittelfeldspieler beim Letzten der Ligue 2, US Orléans. Dort soll El Khamali einen Profivertrag bereits abgelehnt haben. Neben Salzburg soll auch Girondins Bordeaux an einer Verplfichtung des 1,69 Meter großen Spielers dran sein. El Khamali dürfte als großes Talent in Frankreich gelten, im Februar feierte er sein Debüt für die U18-Nationalmannschaft.

Mit Jerome Onguene steht bereits ein Spieler der Berater-Agentur von El Khamali bei Salzburg unter Vertrag.

Artikelbild: GEPA