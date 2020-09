Hauge in Mailand gelandet – Salzburg-Wechsel wohl vom Tisch

Jens Petter Hauge vom FK Bodo/Glimt ist derzeit eine heiße Aktie auf dem Transfermarkt. Der 20-jährige Norweger war zuletzt mit dem AC Milan, Red Bull Salzburg und RB Leipzig in Verbindung gebracht worden.

Nun soll der junge Flügelspieler offenbar eine Entscheidung bezüglich seiner Zukunft getroffen haben. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano ist Hauge vor wenigen Stunden in Mailand gelandet, um einen Vertrag bei den “Rossoneri” zu unterschreiben. Das Talent soll rund fünf Millionen Euro kosten und am Mittwoch den Medizincheck absolvieren. Damit hat sich ein möglicher Wechsel nach Salzburg wohl zerschlagen.

Jens Petter Hauge has just landed in Milano and he’s gonna sign until June 2025 as new AC Milan player. €5m to Bodø/Glimt. Medicals tomorrow. Here-we-go confirmed 🔴⚫️🌟 #ACMilan #transfers https://t.co/AMlqmKMu2y

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 29, 2020