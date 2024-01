Hauser bei Sprint in Ruhpolding weit zurück

Die Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold hat am Freitag das erste Einzelrennen des Ruhpoldinger Biathlon-Weltcups gewonnen. Die nun zweifache Saisonsiegerin blieb im 7,5-km-Sprint bei den zwei Schießeinlagen wie ihre ersten drei Verfolgerinnen fehlerfrei, gewann 18,2 Sek. vor der Schwedin Mona Brorsson sowie 19,0 Sek. vor der Italienerin Lisa Vittozzi. Lisa Hauser als Österreichs Beste zeigte sich im Vergleich zu zuletzt leichten Aufwind, wurde aber dennoch nur 28 (+1:21,2).

Die Tirolerin musste einmal in die Strafrunde, ihre Teamkolleginnen Tamara Steiner und Dunja Zdouc blieben fehlerfrei. Während es freilich für Steiner als 36. (+1:43,0) noch ein paar Weltcup-Punkte gab, musste sich die in der vergangenen Woche in Oberhof in die Weltcup-Saison eingestiegene Zdouc mit Rang 50 (+2:00,8) und der Qualifikation für die für Sonntag (12.30 Uhr) angesetzte Verfolgung begnügen. Die erreichte auch Anna Gandler als 51. (+2:11,1/3). Anna Juppe hingegen nicht, seie erwischte am Schießstand einen schwarzen Tag und wurde nach fünf Fehlschüssen 71. (+2:58,7).

Für Samstag (14.30) ist der Sprint der Männer angesetzt, deren Verfolgung am Sonntag den Abschluss des Weltcup-Wochenendes bildet (14.45).

(APA)

Bild: GEPA