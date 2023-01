Hauser im Antholz-Sprint Zwölfte – Heimsieg für Wierer

via

via Sky Sport Austria

Zum Auftakt der Weltcup-Rennen im italienischen Antholz hat Lisa Hauser Rang zwölf im Sprint-Bewerb belegt. Die 29-Jährige verpasste nach 7,5 km und einem Fehlschuss das Podest um 27 Sekunden. Auf die fehlerfreie Dorothea Wierer, die in Südtirol einen Heimsieg feierte, fehlten der Tirolerin 35,6 Sekunden. Anna Juppe wurde mit zwei Fehlern und einer starken Laufleistung als zweitbeste Österreicherin 23. (+1:17,1 Min.).

Wierer zeigte einmal mehr, dass der Sieg in ihrer Heimat auf 1.600 m Höhe über sie geht. Die Lokalmatadorin, die in Antholz 2020 Doppelweltmeisterin wurde, distanzierte die Französin Chloe Chevalier um 2,8 Sekunden und Elvira Öberg aus Schweden um 8,7 Sekunden auf die Ränge zwei und drei. Die Italienerin feierte ihren 14. Erfolg im Weltcup.

Hauser, die in Antholz 2021 ihren ersten Weltcupsieg geholt hatte, vergab einen möglichen Top-3-Platz durch ihre Fahrkarte bei der letzten Scheibe im Liegendanschlag. Ihre Teamkollegin Dunja Zdouc wurde nach einer makellosen Leistung am Schießstand 26. (+1:22,5). Anna Gandler, die nach einer Erkältung wieder ins Wettkampfgeschehen zurückkehrte, landete mit einem Fehler auf Platz 39 (+1:43,4). Alle vier ÖSV-Athletinnen sind damit im Massenstart am Samstag mit von der Partie. Tamara Steiner musste Antholz kurzfristig auslassen, die 25-jährige Steirerin wurde wegen einer Erkältung nach Hause geschickt.

Am Freitag steht der 10-km-Sprint der Männer (14.30 Uhr) im Südtiroler Wintersportort auf dem Programm.

