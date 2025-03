Hauser im Massenstart von Pokljuka Siebente

Biathletin Lisa Hauser hat am Samstag in Pokljuka am Schauplatz ihres WM-Sieges von 2021 im Massenstart Rang sieben belegt.

Den Sieg sicherte sich zum siebenten Mal in dieser Saison Lou Jeanmonnot. Die Französin rückte der fünftplatzierten Weltcup-Spitzenreiterin Franziska Preuß aus Deutschland bis auf 20 Punkte nahe, drei Einzelrennen stehen kommende Woche in Oslo noch aus. Hausers Rückstand auf die Podestplätze war nach zwei Strafrunden deutlich.

(APA) / Bild: GEPA