Hauser & Leitner laufen bei Team Challenge auf Schalke auf Platz Zehn

Lisa Hauser und Felix Leitner haben sich bei der World Team Challenge der Biathleten in Gelsenkirchen mit dem zehnten Platz begnügen müssen.

Julia Simon und Fabien Claude aus Frankreich gelang am Donnerstag in der Fußball-Arena des Traditionsclubs Schalke 04 in souveräner Manier die Titelverteidigung. Nach einem Massenstart und anschließender Verfolgung siegte das Duo mit einem Vorsprung von 57,5 Sekunden auf die Norweger Ingrid Landmark Tandrevold und Sturla Holm Laegreid.

Hauser/Leitner lagen vor über 40.000 Zuschauern nach dem Massenstart noch auf dem sechsten Zwischenrang, fielen in der Entscheidung aber zurück. Das ÖSV-Duo hatte sich bei der Traditionsveranstaltung der Skijäger, die nicht zum Weltcup gehört, vor zwei Jahren durchgesetzt.

In der Talent Team Challenge der Nachwuchsathleten ging der Sieg an Österreich. Anna Andexer und Lukas Haslinger (beide 20) aus Salzburg siegten überlegen vor Teams aus Frankreich und Norwegen.

