Havertz führt Chelsea mit Doppelpack zum Sieg

via

via Sky Sport Austria

Der FC Chelsea liegt dank Kai Havertz weiter auf Champions-League-Kurs. Die Mannschaft von Teammanager Thomas Tuchel besiegte nach zwei Toren des DFB-Nationalspielers (10., 49.) den stark abstiegsbedrohten FC Fulham mit 2:0 (1:0) und festigte Platz vier. Für Havertz waren es die Saisontore drei und vier, der zuletzt harsch kritisierte Timo Werner bereitete den zweiten Treffer vor.

Für Chelsea war es gleichzeitig eine gelungene Generalprobe für das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch gegen Real Madrid (ab 20.00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass). Das Hinspiel in Spanien endete 1:1.

(SID)

Artikelbild: Imago