Havertz verzückt Arsenal: „Dafür lieben ihn alle“

Teammanager Mikel Arteta sprach von Liebe, und sogar die britische Tennis-Ikone Andy Murray war verzückt. Der deutsche Fußball-Nationalspieler Kai Havertz begeistert den FC Arsenal – und präsentiert sich vor dem Kracher in der UEFA Champions League gegen den FC Bayern im Gegensatz zu den angeschlagenen Münchnern in absoluter Topform.

„Er war heute wieder großartig“, schwärmte Arteta bei Sky Sports nach dem 3:0 (1:0) bei Brighton & Hove Albion, der Generalprobe für das Viertelfinal-Hinspiel gegen den deutschen Rekordmeister am Dienstag (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass). Havertz (62.) erzielte nach der Führung durch Bukayo Saka (33., Foulelfmeter) das 2:0 selbst und bereitete den Treffer zum Endstand von Leandro Trossard (86.) vor.

Havertz überzeugt mit Formstärke

Mit fünf Toren und vier Vorlagen in den jüngsten sieben Premier-League-Spielen ist er der formstärkste Angreifer in der stärksten Liga der Welt. „Das spricht für sich“, sagte Arteta: „Er hat so viel Herz und Entschlossenheit, dafür lieben ihn alle.“ Tennis-Held Murray schrieb bei X: „Wie gut ist Kai Havertz?! Mit Sicherheit einer der besten Stürmer in der Premier League!“ Seine Nachricht versah er mit einem Herzaugen-Emoji.

Havertz selbst analysierte seinen nächsten Gala-Auftritt nüchtern. „Wir spielen jede Woche am Limit, vielleicht geht es ja noch besser“, sagte er bei TNT Sports. Einstellung und Einsatz der „Jungs“ seien „phänomenal“, ergänzte der 24-Jährige, „jeder gibt in jedem Spiel alles, deshalb sind wir so erfolgreich“.

Arsenal sprang mit dem Sieg zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze. „Wir müssen so weiter machen, es steht jetzt das nächste große Spiel an“, meinte Havertz. Die Bayern jedenfalls sollten gewarnt sein. „Ich habe Spaß und werde versuchen, der Mannschaft zu helfen“, meinte Havertz: „Ich hoffe, dass ich so weiter machen kann.“

(SID) / Bild: Imago