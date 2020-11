Borussia Dortmund nimmt Kurs auf das Champions-League-Achtelfinale. In Brügge feiert der BVB einen souveränen 3:0-Sieg und klettert damit an die Spitze in Gruppe F. Erling Haaland glänzte mit einem Doppelpack. Thorgan Hazard brachte den BVB mit seinem ersten CL-Tor für die Dortmunder in Front. Im Sky Interview nach dem Spiel zeigte sich der Belgier gut gelaunt und scherzte über “Tormaschine” Haaland.