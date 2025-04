HC Linz und UHK Krems im HLA-Semifinale

Titelverteidiger HC Linz und UHK Krems sind am Dienstag als erste Clubs ins Semifinale der Handball-Meisterliga (HLA) eingezogen.

Die Oberösterreicher gewannen daheim gegen Bruck/Trofaiach 26:25 (11:12) und entschieden damit die „best of three“-Serie ebenso mit 2:0 für sich wie die Niederösterreicher nach einem 28:25 (13:12) bei Vöslau. Beide Teams treffen nun in der Vorschlussrunde aufeinander, das erste Duell steigt am 17. Mai in Krems.

(APA)

Beitragsbild: Imago