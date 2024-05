HC Linz zieht ins Finale der HLA ein

Der HC Linz steht wie im Vorjahr im Finale der heimischen Handball-Liga.

Die Oberösterreicher stellten mit einem 32:30 (14:15) gegen die Fivers Margareten in der „best of three“-Halbfinalserie auf 2:0 und warten nun auf ihren Finalgegner, der Krems oder Hard heißt. Der UHK stellte mit einem knappen 31:30-(16:13)-Heimsieg auf 1:1. Das Entscheidungsspiel steigt am Freitag in Vorarlberg.

Die Linzer, die schon im Viertelfinale Schwaz überrascht hatten, wandelten in der zweiten Hälfte einen 23:27-Rückstand zu einem 30:28 um und ließen sich den Sieg in der eigenen Halle dann nicht mehr nehmen. Ein ähnlicher Spielverlauf war zuvor auch für die lange einem Rückstand nachlaufenden Harder in Krems möglich gewesen. Mehrmals bot sich den Gästen im Finish bei Gleichstand die Chance auf die Führung, die aber nie gelang.

Ergebnisse der Handball-Liga der Männer vom Dienstag – Halbfinale („best of three“) – 2. Spiel:

HC Linz AG – HC Fivers WAT Margareten 32:30 (14:15) – Endstand in der Serie: 2:0

UHC Krems – Alpla HC Hard 31:30 (16:13) – Stand: 1:1

(APA) / Bild: GEPA