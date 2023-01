HCB Südtirol fix in den ICE-Playoffs

HCB Südtirol hat sich als erstes Team für die Play-offs in der ICE Hockey League qualifiziert. Die Bozener gewannen am Sonntag vor eigenem Publikum gegen Fehervar mit 3:1, untermauerten damit das Standing als aktuelle Nummer eins der Liga und können in den restlichen Spielen des Grunddurchganges nicht mehr aus den Top sechs verdrängt werden. Mitchell Hults (9.), Angelo Miceli (22.) und Dustin Gazley (36.) sorgten schon in den ersten beiden Dritteln für die Entscheidung.

Den Ungarn, die Bozen als einziges Team in den jüngsten zwölf Runden bezwungen hatten, gelang vor mehr als 3.500 Zuschauern spät nur Resultatskosmetik. Die seit Dienstag in der Tabelle ganz vorne liegenden Südtiroler setzten sich etwas ab. Sechs Zähler dahinter neuer Zweiter ist Red Bull Salzburg nach einem 2:1-Sieg bei Pustertal. Einen weiteren Punkt dahinter liegt der bisherige erste Verfolger HC Innsbruck, der in Tirol gegen den KAC mit 2:3 verlor und damit die dritte Niederlage am Stück hinnehmen musste.

Der VSV sicherte Rang vier mit einem 5:3 gegen Olimpija Ljubljana ab, der Fünfte Black Wings Linz kam nach einem 0:2-Rückstand noch zu einem 4:3-Erfolg bei Schlusslicht Pioneers Vorarlberg. Gut ist für die beiden Teams, dass der Sechste Vienna Capitals zu Hause gegen Asiago mit 5:6 nach Verlängerung als Verlierer das Eis verließ. Dadurch rückte auch der Siebente KAC bis auf einen Zähler an die Wiener heran.

Die Salzburger erlebten in Bruneck eine Zitterpartie, auch da die Führung von Benjamin Nissner (25.) von den Gastgebern egalisiert wurde. Lucas Thaler (47.) führte in Überzahl trotzdem noch die Entscheidung zugunsten des Meisters herbei.

Die Innsbrucker legten gegen den KAC durch Tore von Nico Feldner (3.) und Martin Ulmer (28.) zweimal vor, brachten diesen Vorsprung aber nicht über die Zeit. Der Lette Rihards Bukarts war mit seinem Doppelpack (21./PP, 46.) hauptverantwortlich für die Wende. Die Klagenfurter, für die auch Paul Postma (33.) traf, agierten im Schlussabschnitt cleverer und wurden dafür belohnt. Im vierten Saisonduell mit den „Haien“ war es der erste Erfolg für die Kärntner. Wie bei den jüngsten beiden 1:2 ging es extrem eng zur Sache.

Die Villacher konnten sich auf Verteidiger Nicolas Mattinen verlassen, der 24-jährige Kanadier war mit einem Triplepack (25./PP, 32./PP, 59.) herausragend. Die „Adler“ bauten damit ihre Siegesserie auf mittlerweile fünf Spiele aus, die Slowenen hingegen sind schon fünf Partien sieglos.

Im Dress der Linzer avancierte Shawn St-Amant zum Matchwinner, nach dem Führungstreffer zum 3:2 in der 34. Minute gelang ihm auch in der 57. Minute der spielentscheidende Schlusspunkt. Weiter nicht rund läuft es für die Capitals, die zum vierten Mal in den jüngsten fünf Runden verloren. Alex Wall rettete die Hausherren nach einem zwischenzeitlichen 3:5-Rückstand mit seinem zweiten Treffer nach 58:36 Minuten zwar in die Verlängerung. Dort gelang allerdings den Gästen durch Giordano Finoro (64.) der Treffer.