HCB Südtirol sichert sich nach umkämpftem Spiel den Matchpuck gegen die Capitals

via

via Sky Sport Austria

Spiel fünf der Halbfinalserie geht an den HCB Südtirol. Damit sichern sich die “Foxes” den ersten Matchpuck für Spiel sechs am Mittwoch in Wien.

In einer hart umkämpften Begegnung gingen die Gäste zwei Mal in Führung, letztlich gewann Bozen dank einer guten Defensivleistung und einem starken Leland Irving im Tor die Partie mit 4:2. Ein harter Check von Mike Halmo (Bozen) gegen Ali Wukovits (Wien) im zweiten Drittel könnte den Capitals außerdem einen wichtigen Offensivspieler kosten.

HCB Südtirol – Vienna Capitals 4:2

Tore HCB: Miceli (23.), Bernard (28. SH1), Fournier (49.), Frigo (60. EN).

Tore VIC: Loney (19. & 27. PP1).

Bild: GEPA