HCB Südtirol verdrängt Graz99ers von der Tabellenspitze

Nach ihrem erfolgreichen Saisonstart sind die Graz 99ers am Freitag just im Schlager gegen HCB Südtirol zum zweiten Mal in Folge in der ICE-Eishockey-Liga ohne Punkte vom Eis gegangen und haben die Tabellenführung an die Sieger abgeben müssen. Zuhause verloren die Steirer in einer rasanten Partie mit 2:3 und liegen nun zwei Zähler hinter Südtirol. Der Tabellendritte Ljubljana unterlag in Linz 2:4, Meister Salzburg kassierte bei Nachzügler Asiago eine 1:5-Watschen.

In Graz nutzten die Hausherren fünf Tage nach dem 2:4 gegen Ljubljana ihre erste Powerplay-Gelegenheit zur 1:0-Führung, Lukas Haudum war in der zweiten Minute zur Stelle. Noch im ersten Drittel geriet man aber mit 2:1 in Rückstand. Erst nützte Anthony Salinitri eine Unachtsamkeit von Goalie Jonas Gunnarsson (9.), vier Minuten später legte Cristiano DiGiacinto nach (13.). Graz steigerte sich wieder, belohnte sich aber nicht.

Auch im zweiten Drittel blieben die Grazer am Drücker, Tim Harnisch sorgte schließlich für den verdienten Ausgleich (28.). Es folgten eine zünftige Schlägerei und zahlreiche Zeitstrafen auf beiden Seiten, am Ende des mittleren Spielabschnitts fasste Korbinian Holzer zudem 20 Minuten für einen Stoß auf den Kopf eines Bozen-Akteurs aus. Es kam aber noch schlimmer für die 99ers, die durch Peter Spornberger schließlich den entscheidenden Gegentreffer kassierten (50.).

Black Wings Linz feiern Heimsieg – Salzburg kassiert Pleite

Niklas Würschl brachte die Black Wings im heimatlichen Linz gegen Olimpija Ljubljana mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße (22., 24.), die Oberösterreicher feierten schließlich ihren vierten Erfolg in Serie und schoben sich in der Tabelle vorbei an den punktegleichen Vienna Capitals auf Platz sieben. Die Caps liefen zuhause gegen den VSV lange einem Rückstand nach, schafften es aber ins Penaltyschießen und unterlagen schließlich 3:4. Schon am Samstag sind die Caps wieder in Kagran gegen Pustertal im Einsatz.

Meister Salzburg schaute in Asiago beim erst zweiten Saisonsieg der Italiener nicht gut aus. Das einzige Tor der Gäste durch Lucas Thaler hatte beim Stand von 0:5 in der 58. Minute nur kosmetische Wirkung. In der unteren Tabellenhälfte musste sich Schlusslicht Pioneers Vorarlberg zuhause Innsbruck mit 1:2 geschlagen geben.

(APA)

Bild: GEPA