HCB Südtirol zurück an der ICE-Tabellenspitze

Der HCB Südtirol hat in der ICE-Eishockeyliga wieder die Tabellenführung übernommen.

Mit einem 2:1-Sieg nach Penaltyschießen beim VSV schoben sich die Südtiroler am Mittwoch an die Spitze, weil das nun punktegleiche Fehervar gegen die Black Wings Linz mit 3:4 unterlag. Meister Red Bull Salzburg feierte gegen Tabellenschlusslicht Pioneers Vorarlberg einen klaren 5:1-Erfolg und bleibt mit dem bewerbsübergreifend siebenten Sieg in Serie in Reichweite zum Spitzenduo.

Die Südtiroler gingen in Villach vor 3.000 Zuschauern durch Daniel Frank (7.) in Führung, doch Maximilian Rebernig (50./PP) gelang für die Kärntner noch der Ausgleich. Im spannenden Penaltyschießen traf Benjamin Lanzinger zwar zweimal für den VSV, für die Gäste besiegelte aber Matthew Bradley den Auswärtssieg mit dem dritten verwandelten Penalty. Der HCB liegt mit einem ausgetragenen Spiel weniger knapp vor Fehervar, Salzburg hat bei zwei weiteren ausgetragenen Partien weniger einen Rückstand von sieben Punkten.

Black Wings mit siebentem Sieg in Serie

Die Bullen gerieten gegen die Pioneers im ersten Drittel zwar in Rückstand. Dann drehte der Meister allerdings auf und zog auch dank eines Doppelpacks von Mario Huber (26./PP, 49.) davon. Für die Black Wings war Routinier Brian Lebler (22., 49.) mit einem Doppelpack der Mann des Spiels, für die Linzer war es der siebente Erfolg in Serie. Damit liegen die Oberösterreicher weiter einen Punkt hinter den Graz99ers auf dem fünften Platz. Die Steirer gingen mit einem 3:1 gegen Olimpija Ljubljana nach zuletzt zwei Niederlagen wieder als Sieger vom Eis.

Vizemeister KAC lag bei den Innsbrucker Haien nach dem zweiten Drittel überraschend klar mit 0:3 in Rückstand, ehe die Kärntner eine Aufholjagd starteten. Das Comeback kam allerdings zu spät, das 3:4 von Mathias From fiel erst 74 Sekunden vor der Schlusssirene.

(APA)

Bild: GEPA