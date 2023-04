Hedl: „Ich glaube, dass heute nicht viel mehr drin war mit der roten Karte“

Rapid und die Austria haben sich nach einem spektakulären Schlagabtausch im 339. großen Wiener Fußball-Derby mit einem 3:3 (2:2) getrennt.

„Es ist eigentlich schade, dass wir erst mit dem Ausschluss besser ins Spiel gekommen sind. Ich glaube am Ende haben wir einfach gekämpft und versucht, das Ergebnis rüberzubringen. Ich glaube, dass heute nicht viel mehr drin war mit der roten Karte. Klar wollten wir gewinnen, aber wenn man 45 Minuten lang in Unterzahl ist, dann kann man das Positive schon daraus ziehen, dass wir Unentschieden gespielt haben. Die Moral hat gestimmt, speziell in der zweiten Hälfte. Jeder hat gekämpft, war für den anderen da und ich glaube darauf kommt es an bei einem Derby.“, so Rapid-Torhüter nach dem Spiel im Sky-Interview.