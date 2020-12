Heidenheim beendet Fürths Siegesserie

Der FC Heidenheim hat am Samstag in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga die zuletzt fünfmal erfolgreiche SpVgg Greuther Fürth auswärts mit 1:0 besiegt und damit von der Tabellenspitze gestoßen. Die Gäste, bei denen Konstantin Kerschbaumer in der 62. Minute aufs Feld kam und später das 2:0 auf dem Fuß hatte, stießen auf den achten Platz vor, vier Punkte hinter Spitzenreiter Kiel. Der HSV ist nach der dritten Niederlage in Serie, einem 0:1 gegen Hannover, nur noch Vierter.

Aus einem Duell von Tabellennachbarn ging Karlsruhe mit Christoph Kobald als 2:1-Sieger bei Lukas Gugganigs VfL Osnabrück hervor. Der KSC verbesserte sich auf Rang fünf. Als Sieger ging auch Dominik Wydra nach einem 2:1 seiner Braunschweiger Eintracht im Nachzügler-Duell mit St. Pauli (ohne Guido Burgstaller) vom Platz.

(APA)

Artikelbild: Getty