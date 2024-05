Heidenheim-Trainer Schmidt verpasst wegen Operation Saisonabschluss

Der 1. FC Heidenheim muss zum Abschluss seiner ersten Saison in der Deutschen Bundesliga gegen den stark abstiegsgefährdeten 1. FC Köln ohne Trainer Frank Schmidt auskommen. Der 50-Jährige müsse am Sprunggelenk operiert werden, teilte der Club einen Tag nach dem 1:1 beim SC Freiburg mit.

Der Eingriff mit einem anschließenden mehrtägigen Krankenhausaufenthalt könne an „keinem anderen Termin am Ende der Saison durchgeführt werden“.

Hintergrund der Operation sei ein Knöchelbruch aus seiner Zeit als Spieler bei Alemannia Aachen und eine sich daraus entwickelnde Arthrose mit immer stärker werdenden Schmerzen, sagte Schmidt am Sonntag. „Eigentlich war dieser Eingriff daher bereits im letzten Jahr geplant gewesen. Durch unseren Aufstieg in die Bundesliga habe ich die OP damals aber verschoben“, erklärte der Coach. „Jetzt ist der Eingriff unumgänglich, damit ich bei unserem Vorbereitungsstart am 1. Juli wieder dabei sein kann.“ Für das Spiel gegen Köln übernimmt Co-Trainer Bernhard Raab beim Verein von Nikola Dovedan und Ersatz-Goalie Paul Tschernuth.

