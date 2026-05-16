Heidenheim und St. Pauli abgestiegen – Wolfsburg rettet sich in Relegation

Der 1. FC Heidenheim und der FC St. Pauli sind aus der deutschen Bundesliga abgestiegen.

Heidenheim unterlag mit ÖFB-Legionär Matthias Honsak am letzten Spieltag dem FSV Mainz 05 mit 0:2 (0:2). Honsak kam erst in der 73. Minute ins Spiel. St. Pauli verlor das entscheidende Spiel gegen den VfL Wolfsburg 1:3 (0:1) und muss ebenfalls den Gang in die 2. deutsche Bundesliga antreten.

Wolfsburg gewinnt Abstiegsduell

Wolfsburg kann in der Relegation gegen den Tabellendritten der 2. Liga (21. und 25. Mai) noch auf den Klassenverbleib hoffen. Die SV Elversberg, Hannover 96 oder der SC Paderborn sind die möglichen Gegner.

Für Wolfsburg trafen Konstantinos Koulierakis per Kopf (37.) und Dzenan Pejcinovic (80.), zudem unterlief St. Paulis bis dahin überragenden Keeper Nikola Vasilj ein Eigentor (64.). Die Hoffnung der Gastgeber nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Abdoulie Ceesay (57.) währte nur kurz. In der Schlussphase schoss Wolfsburgs Christian Eriksen einen Handelfmeter (77.) an die Oberkante der Latte.

Kein Wunder für Heidenheim

Das Wunder ist ausgeblieben: Der 1. FC Heidenheim ist trotz einer Aufholjagd in den letzten Wochen aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen.

Das Team von Trainer-Urgestein Frank Schmidt verlor zum Saisonabschluss gegen den FSV Mainz 05 verdient mit 0:2 (0:2) und ist nach drei Jahren wieder zweitklassig. Philipp Tietz brachte den FSV, für den es tabellarisch um nichts mehr ging, bereits in der 7. Minute in Führung. Nadiem Amiri erhöhte für das Team von Urs Fischer (43.).

Ilzer mit Hoffenheim in der Europa League

ÖFB-Teamspieler Alexander Prass konnte Hoffenheims 0:4-Niederlage bei Gladbach (Kevin Stöger bis 67.) nicht verhindern. Der Club von Trainer Ilzer muss daher so wie Leverkusen mit der Europa League vorliebnehmen. Stuttgart hingegen ist in der kommenden Saison in der Champions League vertreten.

Das gilt auch für die Leipziger, die mit Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald (bis 73.) bei Freiburg (Philipp Lienhart spielte durch) 1:4 verloren. Xaver Schlager, der die Sachsen verlässt, wurde nicht eingetauscht.

Die Bayern (Konrad Laimer bis 46.) beendeten die Ligasaison mit einem lockeren Heimsieg über den 1. FC Köln (Florian Kainz ab 92.), Harry Kane schaffte einen Dreierpack. Bei Dortmunds Erfolg in Bremen (Romano Schmid bis 93., Marco Friedl ab 46., Marco Grüll ab 53., Maximilian Wöber fehlte erkrankt) kam Carney Chukwuemeka beim BVB in der 69. Minute, Marcel Sabitzer saß auf der Bank.

(APA)/Bild: Imago