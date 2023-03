Heidenheim verpasst Sprung an die Spitze: Remis gegen Klarers Düsseldorf

via

Der 1. FC Heidenheim hat in Deutschland den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt musste sich am 24. Spieltag bei Fortuna Düsseldorf mit einem 1:1 (1:1) begnügen.

Mit einem Erfolg wäre der FCH am bisherigen Spitzenreiter Darmstadt 98 und am Hamburger SV vorbeigezogen, der am Sonntag noch beim Karlsruher SC gefordert ist.

Torjäger Tim Kleindienst (20.) brachte die Süddeutschen in Führung, Emmanuel Iyoha (27.) gelang der Ausgleich. Heidenheims Denis Thomalla flog nach einer Tätlichkeit mit Rot vom Platz (77.). Der FCH bleibt Tabellendritter mit 47 Punkten und hielt zumindest die Fortuna (39), bei der Innenverteidiger Christoph Klarer in der 87. Minute angeschlagen ausgetauscht wurde, auf Rang fünf auf Abstand.

