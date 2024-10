Heim-Niederlage gegen St. Pölten: Ried fällt im Titelrennen zurück

Mit der zweiten Niederlage in Folge ist die SV Ried am Sonntag im Titelrennen der 2. Fußballliga ins Hintertreffen geraten.

Gegen den SKN St. Pölten gingen die Innviertler überraschend als 2:4-(1:1)-Verlierer vom Platz und liegen nun drei Punkte hinter Leader Admira, der am Freitag Stripfing mit 2:0 besiegt hatte.

David Bumberger (45.+2) und Ante Bajic (92.) erzielten die Tore für die Rieder, die ihren Heimvorteil wie schon beim 2:3 gegen Rapid II in der Vorwoche nicht nutzen konnten und aus dem Spiel heraus kaum zu Chancen kamen. Im Finish sah SV-Innenverteidiger Nikki Havenaar zudem Gelb-Rot (77.). Elijah Just (40.), Malcolm Stolt (65.), Ramiz Harakate (87.) und Gabriel Kirejczyk (94.) ließen die Gäste jubeln, für den elftplatzierten SKN war es erst der zweite Sieg in dieser Saison.

Die Rieder von Trainer Maximilian Senft sind damit endgültig in eine kleine Krise gerutscht. Nach fünf Siegen in den ersten fünf Spielen, in denen man auch kein Gegentor erhalten hatte, sprangen in den jüngsten vier Matches bei neun Gegentreffern nur vier Punkte heraus. In der Tabelle liegen neben der Admira (22 Punkte) auch SW Bregenz (20) sowie die punktegleichen Jung-Rapidler (19) vor Ried.

(APA) / Bild: GEPA