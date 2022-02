Heimerfolg gegen Regensburg: Nürnberg kehrt in die Erfolgsspur zurück

Nach zuletzt zwei herben Niederlagen gelang dem FC Nürnberg ein lang ersehnter Befreiungsschlag in der 2. Deutschen Bundesliga. Zuhause setzten sich die Franken mit 2:0 (1:0) gegen Jahn Regensburg durch. Im Mittelfeldduell gewann der Karlsruher SC zudem mit 2:0 (1:0) bei Holstein Kiel.

Nach den Niederlagen gegen Ingolstadt (0:5) und in Karlsruhe (1:4) erzielten Pascal Köpke (35.) und Taylan Duman (55.) die Treffer der Nürnberger. Sie verkürzten den Rückstand auf einen Aufstiegsplatz zumindest vorübergehend auf fünf Punkte. Für Regensburg war es die vierte Niederlage in Folge.

In Kiel war ein Traumtor von Daniel O’Shaughnessy das Highlight beim KSC-Erfolg. Der finnische Nationalspieler mit irischen Wurzeln war mit einem fulminanten Schuss in der 17. Minute zur Führung der Gäste erfolgreich. Fabian Schleusener (67.) erhöhte in der zweiten Halbzeit für die Badener. Durch den Dreier zog Karlsruhe in der Tabelle an den zuvor dreimal ungeschlagenen Norddeutschen (31 Zähler) mit 32 Punkten vorbei.

(SID) / Bild: Imago