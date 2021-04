Heimmiseren und Torflaute: Top-Fakten zur 23. Runde am Samstag

Am Samstag läutet die Qualifikationsgruppe mit drei Partien den Auftakt in die entscheidende Phase der Tipico Bundesliga ein. Austria Wien empfängt den SCR Altach, der TSV Hartberg ist zu Gast in Ried und Schlusslicht Admira kämpft in St. Pölten um wichtige Zähler gegen den Abstieg. Alle Spiele seht ihr ab 16 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria!

In den Top-Fakten zur 23. Runde lest ihr die wichtigsten Statistiken rund um die drei Samstags-Partien.

FK Austria Wien – SCR Altach

Austria Wien gewann nur zwei der elf Heimspiele in dieser Bundesliga-Saison – beide gegen die Qualifikationsgruppen-Kontrahenten Ried (2:1 in der 2. Runde) und Altach (5:1 in der 18. Runde).

Der FAK ist gegen den SCR Altach seit vier Bundesliga-Spielen unbesiegt (drei Siege, ein Remis) – so wie zuletzt von 2009 bis 2015.

Der SCR Altach gewann 13 Mal in der Bundesliga gegen die Austria und damit so häufig wie gegen kein anderes Team. Altach erzielte zudem 44 Bundesligatore gegen die Wiener –nur gegen Mattersburg trafen die Vorarlberger öfter (46).

Damir Canadis erste Amtszeit als Altach-Trainer endete mit einem 5:1-Heimsieg über Austria Wien. Dies war zugleich Altachs bislang höchster Sieg gegen den FAK.

SKN St. Pölten – Admira

St. Pölten kommt 2021 nicht in die Gänge und gewann nur eines der zehn Spiele im neuen Jahr. Dabei blieben die Niederösterreicher nur beim 1:0-Sieg in Tirol ohne Gegentor.

SKN-Stürmer Alexander Schmidt hält bei 10 Saisontreffern – SKN-Vereinsrekord! Jedoch wartet Schmidt auch seit Ende Jänner und damit acht Bundesliga-Spielen auf sein elftes Tor.

Die Admira wartet als einziges Bundesliga-Team noch auf einen Auswärtssieg in dieser Saison. Die Südstädter sind saisonübergreifend seit zwölf Auswärtsspielen ohne Erfolg in der Fremde.

Die Admira verlor jedoch nur ihr erstes Bundesligaspiel beim SKN und ist seit sieben Auswärtsspielen in St. Pölten unbesiegt (zwei Siege, fünf Remis). Das bedeutet ex aequo Vereinsrekord.

SV Ried – TSV Hartberg

Die SV Ried ist seit zehn Bundesligaspielen sieglos, wie zuletzt im Frühjahr 2005 (saisonübergreifend) bzw. im Herbst 2001. Damals waren es sogar elf sieglose Partien.

Die SV Ried gewann ihr einziges Heimspiel gegen Hartberg mit 2:0. Dies war Rieds einziger zu-null-Heimsieg in der Saison 2020/21.