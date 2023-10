Heimniederlage für Colts und Raimann gegen Cleveland

Die Indianapolis Colts und ihr Österreich-Export Bernhard Raimann haben am Sonntag in der National Football League (NFL) ihre nächste Heimpleite kassiert. Gegen die Cleveland Browns setzte es eine dramatische 38:39-(21:27)-Niederlage. Zwei Touchdown-Pässe und zwei Läufe in die Endzone durch Colts-Quarterback Gardner reichten nicht zum Sieg, da die Gäste durch einen Touchdown von Browns-Runningback Kareem Hunt 15 Sekunden vor Schluss triumphierten.

Für die Colts, bei denen Raimann und Co. vor allem in der ersten Hälfte ihre liebe Mühe und Not mit der Defensive Line der Browns um Star Myles Garrett hatten, war es bereits die dritte Niederlage in vier Heimspielen in dieser Saison. Das Team von Cheftrainer Shane Steichen hält nach sieben Wochen bei drei Siegen und vier Niederlagen.

In der Toppartie der Frühspiele deklassierten die Baltimore Ravens die Detroit Lions mit 38:6, für die Lions war es erst die zweite Saisonniederlage. Die Buffalo Bills kassierten eine überraschende 25:29-Niederlage bei den kriselnden New England Patriots.

(APA) / Bild: Imago