Heimpleite für Kaspers Red Wings gegen Chicago

Die Detroit Red Wings haben am Sonntag in der National Hockey League (NHL) mit dem Kärntner Marco Kasper eine heftige Heimniederlage kassiert.

Im traditionsreichen Duell mit den Chicago Blackhawks hieß es am Ende in der Little Caesars Arena 1:5 (1:1,0:1,0:3). Während Chicago alle drei Überzahlspiele in Tore ummünzte, blieb Detroit in den fünf eigenen Powerplays ineffektiv.

Für Kasper und Co. war es die dritte Niederlage in Folge, die siebente in 16 Saisonspielen.

