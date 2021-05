Heimpleite für Washington Capitals mit Raffl

Die Washington Capitals haben am Samstag in der National Hockey League eine 0:3-Heimniederlage gegen die Pittsburgh Penguins kassiert. Washington-Stürmer Michael Raffl gab in 15:02 Minuten Einsatzzeit zwei Torschüsse ab. Durch die Niederlage mussten die erneut ohne ihren angeschlagenen Torjäger Alexander Owetschkin angetretenen Caps die Führung in der East-Division wieder an die Pinguine abgeben.

Die New York Islanders erreichten indes durch ein Heim-3:0 gegen die New York Rangers als drittes Team der Division nach Washington und Pittsburgh vorzeitig das Play-off.