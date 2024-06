Heimrennen für Carlos Sainz – Der Große Preis von Spanien live bei Sky

Das Formel 1 Rennen am Sonntag ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport F1 (mit dem Sky X-Traumpass das Rennen live streamen)

Carlos Sainz, der bekanntlich in der nächsten Saison sein Cockpit an Lewis Hamilton verlieren wird, scheint sich womöglich mit Williams einig zu sein. Lange führte der Spanier ebenfalls mit Audi Gespräche, doch konnte nun der britische Rennstall den 29-jährigen angeblich überzeugen. Für die kommenden Jahre hat Williams große Ziele und ambitionierte Investoren.

Entsprechende Eigenwerbung kann Sainz nochmals am Wochenende im Rahmen seines Heimrennens beim Großen Preis von Spanien betreiben. Der Circuit de Barcelona-Catalunya gilt jedoch als eine der kompliziertesten Strecken des gesamten Rennkalenders und deckt alle Schwächen auf. Insbesondere bei Ferrari stellt sich hierbei die Frage nach einem verbesserten Reifenmanagement. Ob Sainz überzeugen und das Heimpublikum zum Jubeln bringen kann?

Sendeplan für den Großen Preis von Spanien auf Sky Sport F1:

Donnerstag, 20.6.:

16:30 – 16:45 Uhr: „Warm Up – das Motorsport Spezial“ auf Sky Sport News

19:15 – 20:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Fahrer

Freitag, 21.6.:

8:50 – 9:40 Uhr: F1 Academy – Training

9:55 – 10:50 Uhr: Formel 3 – Training

11:05 – 12:00 Uhr: Formel 2 – Training

13:15 – 15:00 Uhr: Formel 1 – 1. Freies Training

15:00 – 15:40 Uhr: Formel 3 – Qualifying

15:55 – 16:35 Uhr: Formel 2 – Qualifying

16:45 – 18:30 Uhr: Formel 1 – 2. Freies Training

18:30 – 19:10 Uhr: F1 Academy – Qualifying

19:10 – 20:10 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Teamchefs

Samstag, 22.6.:

10:30 – 11:35 Uhr: Formel 3 – 1. Rennen

12:15 – 14:05 Uhr: Formel 1 – 3. Freies Training

14:05 – 15:15 Uhr: Formel 2 – 1. Rennen

15:30 – 17:30 Uhr: Formel 1 – Qualifying

17:30 – 17:55 Uhr Formel 1 – Pressekonferenz Qualifying

17:55 – 18:45 Uhr: F1 Academy – 1. Rennen

Sonntag, 23.6.:

8:45 – 9:35 Uhr: F1 Academy – 2. Rennen

9:55 – 11:05 Uhr: Formel 3 – 2. Rennen

11:25 – 12:50 Uhr: Formel 2 – 2. Rennen

13:30 – 14:55 Uhr: Formel 1 – Vorberichte

14:55 – 16:45 Uhr: Formel 1 – Rennen

16:45 – 17:30 Uhr: Formel 1 – Analysen & Interviews

17:30 – 18:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz

Montag, 24.6.:

14:00 – 14:30 Uhr: Analyse-Show auf Sky Sport News

Beitragsbild: Imago