Heimsieg gegen Juve! Galatasaray feiert fulminanten Hinspiel-Erfolg

Galatasaray Istanbul hat die Tür zum Achtelfinale der Champions League weit aufgestoßen. In einem wilden Play-off-Hinspiel besiegte der türkische Meister den italienischen Rekordmeister Juventus Turin nach Rückstand mit 5:2 (1:2) – und geht nun mit einem deutlichen Vorteil in das Rückspiel in einer Woche.

Gabriel Sara (15.), Noa Lang (49./75.), Davinson Sánchez (60.) und der ehemalige Münchner Sacha Boey (86.) trafen im brodelnden Rams Park für die Gastgeber, bei denen Nationalspieler Sané erst in der 70. Minute eingewechselt wurde und der ehemalige DFB-Kapitän Gündogan gar nicht zum Einsatz kam. Teun Koopmeiners hatte das Spiel vor der Halbzeit mit einem Doppelpack (16./32.) zugunsten der Italiener gedreht, nach der Gelb-Roten Karte (67.) des erst zur Pause eingewechselten Juan Cabal ging es für Juve aber dahin.

Das Rückspiel steigt am nächsten Mittwoch in Turin, zwei Tage später wird der Achtelfinal-Gegner ausgelost – auf den Sieger wartet dann entweder der englische Meister FC Liverpool oder Tottenham Hotspur.

(SID)

Alle Tore:

1:0 – Gabriel Sara (15.)



1:1 – Teun Koopmeiners (16.)



1:2 – Teun Koopmeiners (32.)



2:2 – Noa Lang (49.)





3:2 – Davinson Sanchez (60.)





4:2 – Noa Lang (74.)





5:2 – Sacha Boey (86.)





Beitragsbild: Imago