Hard ist zum Auftakt der HLA-Halbfinalserie gegen Linz ein deutlicher Heimerfolg gelungen.

Der Titelverteidiger besiegte den Bregenz-Bezwinger am Samstag 28:20 (14:12). Die zweite Partie der „Best-of-three“-Serie steigt am Donnerstag in Linz. Am späteren Samstagabend bestritten die Fivers Margareten und Krems ihr erstes Halbfinalduell.

(APA) / Bild: