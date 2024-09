Heimsieg gegen Serbien: Dänemark sichert sich Tabellenführung

Die Dänen, bei der EM noch im Achtelfinale an Deutschland gescheitert waren, bezwangen Serbien am Sonntag mit 2:0 (1:0) und liegen in der Gruppe A4 der Nations League mit sechs Punkten weiter vor Europameister Spanien.

Yussuf Poulsen traf mit einem sehenswerten Fallrückzieher (61.) zum 2:0, zuvor hatte Albert Grönbaek (36.) sein erstes Tor für die dänische A-Nationalmannschaft geschossen. Rasmus Kristensen von Eintracht Frankfurt stand in der Startelf. Am Donnerstag hatten die Dänen die Schweiz ebenfalls mit 2:0 bezwungen.

Auch Slowakei bleibt siegreich

Ebenfalls den zweiten Sieg holte in der Gruppe C1 die Slowakei durch ein 2:0 (2:0) gegen Aserbaidschan, der langjährige Herthaner und Kölner Ondrej Duda erzielte per Elfmeter das 1:0 (20.).

Der deutsche Trainer Konrad Fünfstück holte derweil mit Liechtenstein drei Tage nach dem 0:1 beim Weltranglisten-Letzten San Marino zumindest ein 2:2 (0:1) in Gibraltar. Dabei ging es in der Nachspielzeit hoch her: Liechtenstein, das seit Oktober 2020 auf einen Sieg wartet, hatte zunächst das vermeintliche 2:1 (90.+2) geschossen – das Tor wurde wegen Abseits aber aberkannt. Fünf Minuten später ging Gibraltar in Führung, ehe Liechtenstein in der 14. Minute der Nachspielzeit noch ausglich.

Bild: Imago