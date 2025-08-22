Heimspiel gegen GAK: Altach will Tabellenführung verteidigen

Der SCR Altach will in der 4. Bundesliga-Runde gegen den GAK die unerwartete Tabellenführung behaupten.

In der Vorsaison konnte Altach in vier Spielen lediglich zwei Unentschieden gegen den Aufsteiger holen, das soll sich am Sonntag (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X) ändern. Vor Heimpublikum peilt der noch ungeschlagene Überraschungs-Tabellenführer den dritten „Dreier“ im vierten Ligaspiel an. „Wir wollen den Erfolgslauf auf der Welle, auf der wir gerade reiten, einfach fortsetzen“, betonte Verteidiger Sandro Ingolitsch. Sein Bruder und Trainer Fabio Ingolitsch warnte aller Euphorie zum Trotz vor den Rotjacken: „Sie haben sich im Sommer gut verstärkt, es wird ein harter Brocken für uns.“

GAK will ersten Saisonsieg holen

Der GAK wartet noch auf den ersten Sieg in der laufenden Saison. Immerhin holte man zwei Remis gegen die Austria und die WSG Tirol, das 0:5 in Salzburg fand nach frühem Ausschluss des auch gegen Altach gesperrten Sadik Fofana quasi außer Konkurrenz statt. „Sieben Punkte hätte ich auch gerne“, meinte Feldhofer im Hinblick auf die Altacher. Der Steirer hoffte auf einen mutigen Auftritt. „Wir müssen einfach die Gier und den Hunger haben, in Altach siegen zu wollen. Wir sind in der Lage, Altach zu fordern.“

(APA)

Bild: GEPA